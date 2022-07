Logitech POP Keys, la tastiera con tanto di emoticon 2 in 1 (-41%)

Una tastiera unica nel suo genere questa qui, penso tu possa vederlo senza problemi. La Logitech POP Keys ti mette sotto le dita tutto ciò di cui hai bisogno senza avere mai un dubbio. Colorata e con tanto di tasti speciali, la utilizzi tutti i giorni e digiti alla velocità della luce.

Te la porti a casa approfittando del 41% di sconto spendendo appena 58,99€, la promozione è su Amazon: collegati subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Logitech POP Keys: la tastiera che si fa riconoscere a primo sguardo

La Logitech POP Keys è speciale. In versione gialla ti colpisce subito, ma più la guardi più realizzi che è proprio particolare come tastiera. Ovviamente è compatta e perfetta per qualsiasi scrivania e ora che scopri di cosa è capace, ne rimani sbalordito.

Voglio dirti fin da subito che puoi collegarla sia con micro USB che trovi in confezione sia sfruttando la connessione Bluetooth. In questo modo la abbini a praticamente qualunque dispositivo in circolazione. E se non ti vuoi limitare, tranquillo: hai anche la funzione multidispositivo e con gli appositi tasti di switch passi da uno all’altro in secondi.

Il layout è QWERTY italiano, devi prenderci un attimo la mano perché i tasti ricordano un po’ quelli di una macchina da scrivere, ma stai tranquillo che la digitazione è naturale così come fluida. Per non farti mancare niente, hai i tasti funzione abbinati ai comandi rapidi. Alla tua destra? Una fila di tasti speciali per le emoticon, li puoi cambiare e modificare come vuoi per avere tutto a portata di mano.

Insomma, te l’ho detto che questa tastiera era speciale. Cosa stai aspettando? Acquista subito la tua Logitech POP Keys su Amazon a soli 58,99€ approfittando del ribasso che supera il 40%. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

