Logitech Pop Keys: ICONICA tastiera meccanica wireless con emoji in offerta a 66€

Un tempo, nemmeno tantissimi anni fa, c’era la divisione tra rock e lento. “Lo zoo è lento, la foresta è rock. Valentino Rossi è rock, Porto Cervo è lento”, e così via. Ecco, oggi la contrapposizione potrebbe essere tra pop e irrimediabilmente out. La nuova tastiera meccanica wireless di Logitech non è pop soltanto di nome, ma anche di fatto. Nella carta d’identità leggiamo Logitech Pop Keys, nell’utilizzo di tutti i giorni una sola parola: wow.

Nelle ultime ore sul sito ufficiale di Unieuro è in offerta al prezzo di 69,99 euro, grazie allo sconto del 30%. A questo Unieuro regala un extra sconto in carrello del 5%, portando così il prezzo finale di vendita a 66 euro. Ed è così che pop fa rima con top.

Oltre 30 euro di sconto sulla Logitech Pop Keys

Inutile negare che la tastiera Pop Keys non è per tutti. Non è per i lenti, per intenderci, e non è nemmeno per i nerd, per intenderci ancora meglio. Se però ti senti pop, se ami il pop, se ascolti il genere pop, al 99% sarà amore a prima vista. E lo sarà anche se da tempo coltivi una passione smodata per le tastiere meccaniche o se non riesci rinunciare all’uso delle emoji nemmeno quando scrivi a computer.

Ah, quasi dimenticavamo: ovviamente sì, la puoi usare con qualunque sistema operativo, dal nuovo Windows 11 all’ultima versione di macOS, ma c’è anche il supporto a iPadOS e Android volendo usare la tastiera con un tablet.

Metti in carrello ora la tastiera Logitech Pop Keys per non farti scappare lo sconto complessivo del 35% di Unieuro e la possibilità di pagare in tre comode rate a interessi zero da 23 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.