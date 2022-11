Logitech Pebble, PRECIPITA il prezzo del mouse wireless più ambito

Tra tutti i mouse wireless disponibili in commercio, Logitech Pebble si fa sempre notare. Perfetto da abbinare a qualsiasi dispositivo, è la periferica da avere se vuoi un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Grazie al ribasso importante su Amazon, beh, concludi un affare sotto tutti i punti di vista. Infatti è disponibile in colorazione nera ad appena 15€. Sai cosa ti dico? Completa immediatamente l’acquisto per non perdertelo.

Logitech Pebble, il mouse wireless che non ti dà noia

Logitech Pebble è un mouse molto comodo da usare grazie alle sue dimensioni ridotte e al suo design lineare. E’ anche molto leggero, quindi lo si può portare facilmente in giro per averlo sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.

Visto che non presenta tasti aggiuntivi ai classici tre, questo prodottino è perfetto sia se utilizzi la mano destra che la mano sinistra visto e considerato che non ti impone limitazioni.

Le principali caratteristiche che lo rendono un ottimo prodotto sono: la forma ergonomica che permette di impugnarlo in modo confortevole, il peso al minimo e la possibilità di utilizzarlo su tutti i sistemi operativi che vuoi. Conta che in confezione trovi il micro ricevitore USB, ma lui è dotato anche di connettività Bluetooth quindi decidi tu come collegarlo ai tuoi prodotti.

Neanche in termini di autonomia di delude: hai mesi e mesi di utilizzo grazie a una semplicissima batteria che inserisci al suo interno.

Insomma, se stai cercando un mouse affidabile, funzionale e dal design accattivante, Logitech Pebble è quello da acquistare. Approfitta ora dello sconto su Amazon e portalo a casa con soli 15€. Le spedizioni, come già detto, sono gratuite e veloci con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.