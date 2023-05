Logitech Pebble è il mouse wireless da avere in BORSA: 43% di sconto

Se vuoi un mouse semplice, comodo ma soprattutto sempre pronto all’utilizzo non puoi che optare per Logitech Pebble. Semplicissimo da utilizzare quanto facile da avere sempre dietro, è uno dei prodotti migliori sulla piazza e una volta che lo provi capisci il perché.

Andato in promozione su Amazon con un bel ribasso del 43%, è praticamente imperdibile.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech Pebble, il mouse wireless di cui non fare a meno

Logitech Pebble è un mouse comodissimo da avere in borsa. Lo puoi connettere al tuo dispositivo in due modi differenti così da non avere limitazioni. Pensa che non solo hai il Bluetooth a portata di mano ma anche un micro ricevitore USB che trovi sotto la scocca superiore. Questa caratteristica ti consente di connettere il mouse a qualunque prodotto e a qualunque sistema operativo.

Piccolo ma comodissimo tra le mani è anche sottile pur conservando un’ergonomia eccellente. Quello che ti sorprende di più, in ogni caso, è che non emette un singolo rumore. Stato destro, sinistro e click sono extra silenziosi per poterlo utilizzare in qualunque situazione senza mai dare fastidio a chi ti sta accanto.

Visto che non presenta tasti aggiuntivi, lo rende perfetto anche se sei mancino. Puoi utilizzarlo con entrambe le mani senza problemi.

E per ultimo non ti posso che parlare della sua autonomia: con una semplice batteria al suo interno lo utilizzi per 18 mesi senza mai avere problemi.

L'offerta non durerà per sempre.

