Logitech MX Master 3S è ufficiale insieme alla tastiera MX Mechanical

La line-up Master di Logitech si amplia con l’arrivo di due nuove tastiere, MX Mechanical Full Size e MX Mechanical Mini, e del mouse MX Master 3S. La nuova gamma di prodotti è pensata per offrire strumenti avanzati per la produttività, grazie ad una digitazione meccanica ad alte prestazioni e un’esperienza di utilizzo fluida.

Tutti i prodotti sono già disponibili su Amazon per il pre-ordine. Logitech MX Master 3S ha un prezzo di 134,99€, mentre le due tastiere, MX Mechanical Mini e MX Mechanical Full Size, sono acquistabili rispettivamente a 159,99€ e 184,99€.

Logitech MX Master 3S, il mouse wireless ad altissime prestazioni

Il mouse Logitech MX Master 3S è dotato di un sensore ottico da 8.000 DPI che garantisce fluidità e rapidità su ogni tipo di superficie, incluso il vetro. I clic sono più silenziosi del 90% rispetto la linea precedente, pur confermando la stessa sensazione di precisione.

La rotella MagSpeed Electromagnetic, certificata Logitech, consente di sfogliare fino a 1000 righe in un secondo, mentre quella laterale di scorrimento garantisce una navigazione orizzontale più rapida e una forma ergonomica progettata per garantire il massimo comfort anche dopo ore di utilizzo.

Grazie al software Logi Options+ è possibile personalizzare i singoli pulsanti, adottare profili personalizzati o sceglierne uno tra i diversi predefiniti disponibili. Inoltre, si può regolare la velocità di tracciamento, personalizzare gli effetti di retroilluminazione e altro ancora.

Il mouse Logitech MX Master 3S, dotato di bluetooth, della tecnologia wireless proprietaria Logi Bolt e capace di connettersi fino a tre dispositivi, inclusi Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome e Linux, è disponibile ad un prezzo di 134,99€.

Logitech MX Mechanical Mini e MX Mechanical: le tastiere con digitazione meccanica per la massima produttività

Disponibili in Italia nella sola configurazione internazionale, come richiesto dai programmatori, le Logitech MX Mechanical Mini e MX Mechanical sono delle tastiere con digitazione meccanica di ultima generazione, con tasti progettati con tecnologia Tactile Quiet per garantire una silenziosità senza pari.

La retroilluminazione intelligente è personalizzabile con sei differenti modalità, in modo da adattarsi perfettamente all’ambiente e alle proprie esigenze. Anche in questo caso è possibile utilizzare il software Logi Options+ per personalizzare le funzioni dei singoli pulsanti. Inoltre, viene garantita la compatibilità wireless e bluetooth per un massimo di tre dispositivi diversi, inclusi Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome e Linux.

La Logitech MX Mechanical Mini è disponibile su Amazon ad un prezzo di 159,99€, mentre la Logitech MX Mechanical costa 184,99€. Entrambe in pre-ordine, saranno spedite dal 7 giugno 2022.

