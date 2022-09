Logitech MX Master 3S: il re dei mouse in SUPER SCONTO su Amazon

Il miglior mouse, a mio avviso, per una serie di motivi che ora andremo a vedere, è in offerta su Amazon, a un prezzo da non lasciarsi scappare. In questo momento, e non so ancora per quanto, puoi mettere nel tuo carrello Logitech MX Master 3S a soli 90,99 euro, invece che 134,99 euro.

Un mouse wireless ad altissime prestazioni, con un impugnatura ergonomica per usarlo tutto il giorno senza problemi di affaticamento del polso. Funziona benissimo su qualsiasi superficie, anche senza tappetino, con una precisione di puntamento straordinaria. Pulsanti silenziosi per usarlo anche di mattina presto o la notte, senza svegliare nessuno.

Corri subito perché un’offerta del genere è davvero incredibile. Acquista adesso il tuo Logitech MX Master 3S su Amazon a soli 90,99 euro, e risparmia il 33%.

Logitech MX Master 3S: personalizza la tua esperienza

Il mouse Logitech MX Master 3S è altamente personalizzabile. Puoi scegliere di assegnare uno specifico comando ad ogni pulsante, e addirittura salvare diversi profili, per adattarli ad ogni uso.

Design ergonomico, con controlli per il pollice posizionati in modo da non sforzare il polso e avere più comandi da utilizzare. Alta velocità con il sensore di tracciamento a 8.000 DPI altamente sensibile, al punto che potrai usare il tuo mouse anche sul vetro.

Massima precisione di scorrimento, grazie allo scroll Magspeed, con cui potrai scorrere 1.000 righe al secondo. Goditi il silenzio dei pulsanti con Quiet Clicks. Lo stesso effetto con il 90% in meno del rumore. Infine, grande autonomia, garantita per 70 giorni di uso quotidiano. Compatibile per i sistemi operativi Windows e Mac.

Non c’è tempo da perdere perché il prezzo tornerà presto alla normalità. Se approfitti adesso di questa offerta su Amazon, puoi portarti a casa Logitech MX Master 3S a soli 90,99 euro, invece che 134,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.