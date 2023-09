Logitech MX Master 3S ottimizzato MacOS: il miglior mouse da acquistare

Se cerchi un mouse da abbinare al tuo MacBook o al tuo iMac non devi guardare lontano. Affidati a un prodotto eccezionale e che ti può offrire tutto ciò di cui hai bisogno con un solo click. Naturalmente sto parlando proprio di Logitech MX Master 3S in questa versione ottimizzata per prodotti Apple che non lascia niente a desiderare, anche, lascia solo te con gli occhi a cuoricino.

Dal momento che è in promozione su Amazon con un bello sconto del 33% ti consiglio vivamente di approfittarne. Collegati in pagina e fallo tuo con appena 89€ così risparmi in grande stile.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Master 3S, il mouse wireless perfetto per prodotti Apple

Sicuramente ti sarai già imbattuto in questo mouse. È letteralmente uno dei più apprezzati e consigliati visto che è di una qualità elevata e non ti fa mancare niente sotto le mani. Ti dico subito che è senza fili cioè wireless. con questa caratteristica non solo lo usi a casa ma anche fuori se hai un portatile Apple e, inoltre, sblocchi una libertà di movimento avanzata.

Con il Bluetooth la connessione è estremamente stabile e a bassa latenza. Non solo lo colleghi al tuo prodotto principale ma anche ad altri 2 grazie alla multiconnettività. Per cambiare e passare da uno all’altro hai un tasto posizionato vicino all’interruttore per accenderlo e spegnerlo.

Personalizza l’intera esperienza non solo con i DPI ma anche con gli altri pulsanti che ti vengono messi a disposizione, ad esempio quelli che attivi direttamente con il pollice. In più vedi che sotto la rotellina hai un piccolo pulsante? Con quello attivi e disattivi lo scroll rapido.

Per quello che riguarda la batteria, invece, il mouse è ricaricabile e ti regala un’autonomia di 70 giorni.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon e acquista al volo il tuo Logitech MX Master 3S ottimizzato per MacOS a soli 89€ con lo sconto in corso.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.