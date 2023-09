Logitech MX Master 3S: il mouse wireless da LODE, subito 58€ di sconto

Rendi l’esperienza davanti uno schermo ancora più fluida e naturale con un mouse di prima qualità. E’ da tempo che stai pensando di cambiarlo? Eccoti servita l’offerta che fa al caso tuo e che non ti fa scendere a compromessi. Se hai già iniziato a dare uno sguardo online sai benissimo che c’è un vincitore ed è il Logitech MX Master 3S.

Bello, comodo e con una qualità eccellente. Praticamente un gioiello tra le tue mani quindi perché farne a meno? Con lo sconto in corso su Amazon hai un’occasione straordinaria. Acquistalo subito a soli 81,99€ risparmiando il 31%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Master 3S: il mouse wireless con tutto al posto giusto

Finalmente puoi dire addio ai cavi e soprattutto ai mouse con solo 3 tasti. Logitech MX Master 3S al suo interno ha di tutto e di più e questo ti regala un’esperienza senza limiti e compromessi. Comodo ed ergonomico, una volta che lo provi non torni più indietro.

Per connetterlo ai tuoi dispositivi puoi optare sia per la connessione Bluetooth che attraverso il micro ricevitore USB. Puoi connetterlo a 3 dispositivi in contemporanea e passare da uno all’altro mediante lo switch posto sotto.

I movimenti vengono recepiti all’istante con fluidità grazie al sensore che non si fa problemi. In più i DPI li modifichi scegliendo un livello fino a un massimo di 8K.

Se tutto questo non è sufficiente sappi che ci sono anche i tasti personalizzabili che clicchi direttamente con il pollice per il massimo della funzionalità.

Infine, senza svelarti tutto quanto, ti devi per forza dirti che l’autonomia è il suo pezzo forte: si ricarica mediante USB C e funziona fino a 70 giorni.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo Logitech MX Master 3S a soli 81,99€ in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.