Logitech MX Master 3S: il mouse definitivo oggi in sconto su Amazon

Il Logitech MX Master 3S è uno dei migliori mouse per PC senza fili disponibili sul mercato e attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 27%. Questo dispositivo offre una serie di funzionalità avanzate per consentire agli utenti di lavorare ovunque, su qualsiasi superficie, grazie al sensore aggiornato a 8000 DPI e alla sensibilità personalizzabile. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo ad un prezzo competitivo di soli 97,99 euro. Fidati di noi, non te ne pentirai.

Logitech MX Master 3S: impossibile trovare mouse più performante a questo prezzo

Il Logitech MX Master 3S è stato riprogettato con click silenziosi per offrire la stessa sensazione di soddisfazione ma con il 90% di rumore di click in meno rispetto ai mouse standard. Inoltre, è dotato di uno scorrimento Magspeed, che consente di navigare rapidamente e precisamente tra le pagine del computer, rendendolo uno dei mouse per computer più silenziosi e ad alta velocità disponibili sul mercato.

Inoltre, il design ergonomico di questo Logitech MX Master 3S, offre una posizione naturale del polso, permettendo di lavorare comodamente per ore. Il software di personalizzazione Logi Options+ è stato migliorato per consentire agli utenti di personalizzare i tasti e di ottimizzare il flusso di lavoro con impostazioni personalizzabili tramite le App che si usano. Questo mouse è in grado di gestire il controllo FLOW su più computer, consentendo di lavorare su più computer o laptop e di trasferire testo, immagini e file dall’uno all’altro, anche quando si passa da un sistema operativo Windows a macOS.

In generale, il Logitech MX Master 3S è un ottimo mouse per PC senza fili, che offre una serie di funzionalità avanzate per consentire agli utenti di lavorare ovunque. Se stai cercando un mouse per computer di alta qualità e ad alte prestazioni, questo prodotto è sicuramente la scelta definitiva, soprattutto se puoi approfittare dello sconto attuale del 27% su Amazon. Non fartelo scappare al prezzo vantaggioso di soli 97,99 euro, i pezzi a disposizione stanno andando a ruba.

