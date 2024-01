Logitech MX Master 3S: ALTA qualità in MEGA sconto del 33%

Il mouse Logitech MX Master 3S è un prodotto di altissima qualità che offre prestazioni eccezionali, e oggi hai l’opportunità di acquistarlo con un mega sconto del 33% su Amazon. Questa offerta imperdibile rende il mouse ancora più attraente per chi cerca un dispositivo di altissimo livello per il proprio computer. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo speciale di soli 89,99 euro, anziché 134,99 euro.

Logitech MX Master 3S: questa offerta su Amazon non durerà ancora a lungo

Il Logitech MX Master 3S per Mac è particolarmente ideale per chi utilizza dispositivi Apple. Ottimizzato per macOS e compatibile con iPadOS, questo mouse offre una connessione fluida e prestazioni ottimali su tutti i dispositivi Apple. Il sensore 8K DPI traccia con precisione su vetro, offrendo un’esperienza di utilizzo eccezionale.

Una delle caratteristiche distintive del mouse è lo scorrimento Magspeed, che garantisce una velocità e una precisione notevoli. Con il 90% in meno di rumore rispetto ai mouse tradizionali, il Logitech MX Master 3S offre un ambiente di lavoro silenzioso e piacevole.

Il design ergonomico del mouse assicura una posizione naturale del polso e controlli ottimamente posizionati per il pollice, garantendo massimo comfort durante le lunghe sessioni di lavoro. La possibilità di personalizzare il flusso di lavoro con profili predefiniti per macOS e app specifiche attraverso Logi Options+ migliorate rende questo mouse estremamente versatile.

La funzionalità di flusso di lavoro Multi Mac consente di collegare fino a 3 computer Mac o laptop senza fili, facilitando il trasferimento di testo, immagini e file tra di essi. Inoltre, la ricarica rapida tramite USB-C garantisce fino a 70 giorni di utilizzo con una sola carica completa e offre 3 ore di utilizzo con soli 1 minuto di ricarica.

Un ulteriore punto a favore di questo mouse è l’impegno verso la sostenibilità ambientale, con parti in plastica riciclata post-consumer certificata. La versione Space Gray contiene il 27% di plastica riciclata, mentre la versione Pale Gray ne contiene il 22%, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale.

In conclusione, il Logitech MX Master 3S è un mouse di altissima qualità che unisce prestazioni eccellenti, design ergonomico e funzionalità avanzate. Approfitta dell’offerta del 33% su Amazon per portare a casa questo mouse di fascia alta a un prezzo incredibile di soli 89,99 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di utilizzo del computer con questo dispositivo rivoluzionario, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.