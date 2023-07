Logitech MX Master 2S: il RE dei mouse wireless al 41%

Hai deciso di acquistare un mouse wireless che garantisca prestazioni eccellenti senza nessun sacrificio? Allora sei fortunato perché oggi puoi spendere molto meno. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Master 2S a soli 69,99 euro, invece che 119 euro.

Ebbene sì, grazie a uno sconto del 41% oggi puoi risparmiare ben 49 euro sul totale. Inutile dire che a un prezzo così vantaggioso lo vorranno tutti e quindi dovrai essere rapido. Questo mouse senza fili è ergonomico e molto preciso. Ha molti tasti che sono anche programmabili e migliorano notevolmente il tuo lavoro al PC.

Logitech MX Master 2S: il mouse senza rivali costa poco

Di mouse ce ne sono tantissimi anche molto più economici di questo ma Logitech MX Master 2S non ha rivali. Se lavori al computer devi assolutamente acquistarlo perché non tornerai più indietro. Grazie al suo design ergonomico, realizzato con una sagomatura studiata per garantire il massimo del comfort, lo potrai usare per tantissimo tempo senza affaticare il polso e il braccio.

Riesce a scorrere su qualsiasi superficie, anche sul vetro con una precisione di 4000 DPI. Avrai la possibilità di scegliere il tipo di connessione tra la tecnologia Bluetooth o con il ricevitore USB che troverai in confezione. E poi possiede ben 6 pulsanti programmabili con il software dedicato. E ha una batteria in grado di durare fino a 70 giorni con una ricarica completa.

Questo è sicuramente l’affare del giorno e come ti dicevo per riuscire ad avvalerti dell’offerta devi essere veloce. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 2S a soli 69,99 euro, invece che 119 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.