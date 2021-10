Logitech MX Keys mini versione MAC: occasione da non perdere

La Logitech MX Keys Mini è la nuova entrata nella famiglia del produttore. La versione estesa di questa tastiera è un vero e proprio colosso ma se sei in cerca di qualcosa di più portatile, questa è quella che fa per te. Disponibile in promozione nella sua versione bianca e argento con configurazione per MacOS e iPadOS, la trovi su Amazon a soli 98,43€ grazie a un ribasso che si aggira attorno al 15%.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech MX Keys Mini: cosa ha di speciale questa tastiera

Semplicemente perfetta, non c'è altro modo di descrivere la tastiera Logitech MX Keys Mini. Nelle sue dimensioni compatte ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno con la qualità e la ricercatezza che anche il modello esteso vanta.

Con il suo layout QWERTY italiano la digitazione risulta veloce, confortevole e naturale. Il profilo dei tasti è ottimizzato proprio per permetterti di scrivere in modo semplice e rapido così da sbrigare il tuo lavoro al computer nei migliori dei modi. Trattandosi di una configurazione appositamente creata per dispositivi Apple, non ti manca assolutamente nulla. Sono presenti anche i tasti funzione con scorciatoie abbinate per rendere ogni gesto il più ottimizzato possibile.

Inoltre la tastiera conserva la sua natura multidispositivo: mediante i tre appositi tasti di switch puoi abbinarla a più dispositivi e passare da uno all'altro nel giro di un click.

È retroilluminata, wireless e dotata di LED sul caps lock così quando è attivato lo sai sempre.

Con la porta USB C integrata la ricarichi in pochissimo tempo e ottieni in una sola sessione autonomia a sufficienza per 10 mesi di utilizzo.

Cosa aspetti? Approfitta subito dell'occasione e acquista la tua Logitech MX Keys Mini su Amazon a soli 98,43€. La ordini e la ricevi in uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite.