Logitech MX Keys Mini, tastiera dal feeling PREMIUM wireless e scontata

Perché mettere sulla scrivania una tastiera qualunque quando hai la possibilità di avere tra le mani la magnifica Logitech MX Keys Mini? Non sono io a definirla tale ma chi l’ha acquistata. Se stai cercando un prodotto premium, questo è esattamente quello che fa al caso tuo.

In versione mini e quindi più piccola, non ti fa mancare niente se non che aggiunge della comodità qualora tu non abbia tanto spazio a disposizione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Keys Mini, la tastiera che ha tutto al posto giusto

Sicuramente hai visto la versione estesa di questa tastiera. Beh, sappi che non cambia niente: stessi materiali e pregi ma in una versione che sacrifica il tastierino numerico per offrirti un prodotto che sta bene ovunque. Se sei abituato alle tastiere dei laptop e dei notebook quasi sicuramente non ritieni vitale questa aggiunta quindi di che preoccuparsi?

Con un corpo in metallo e il layout QWERTY italiano hai tutto a portata di dito. Caratteristica vincente di questo prodotto è che lo connetti a qualunque sistema e prodotto. Ebbene, in realtà è anche multidispositivo quindi lo connetti a 3 dispositivi in simultanea e passi da uno all’altro con gli appositi tasti.

Retroilluminazione intelligente per preservare la batteria e che si accende soltanto quando ti avvicini con le mani. Tasti confortevoli per una digitazione naturale e funzioni per la gestione dei contenuti multimediali a disposizione.

Insomma, è anche ricaricabile e ti regala tanta ma tanta autonomia.

Cosa aspetti?

