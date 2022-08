Logitech MX Keys Mini: la tastiera wireless più ambita, tua CON POCO

Se stai cercando la perfetta tastiera wireless da mettere sulla tua scrivania, anche se hai poco spazio a disposizione, devo farti sapere che su Amazon è in corso una promozione eccezionale a cui non puoi dire di no. Attualmente in sconto trovi la magnifica Logitech MX Keys in versione mini. Se questa è la tastiera più desiderata al mondo, credimi una ragione c’è.

Grazie al ribasso del 21%, risparmi circa €25 sul prezzo di listino e ti porti questa bellezza a casa con una spesa di appena €90,90. A primo impatto il prezzo potrebbe sembrare alto, ma credimi, questo dispositivo vale fino all’ultimo centesimo.

Non aspettare neanche un secondo in più e completa l’acquisto dal momento che le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Logitech MX Keys mini, la tastiera di cui non potrai più fare a meno

questa tastiera wireless di un intelligenza unica, non solo realizzato con materiali di prima qualità ma ti mette sotto mano tutto ciò di cui bisogno anche nello spazio più ristretto. Disponibile in colorazione grigio scuro con base in metallo, la puoi abbinare praticamente con un dispositivo dal momento che è compatibile con qualsiasi sistema ti venga in mente. Grazie al Bluetooth, infatti, abbinarla a sistemi come Windows, Linux, Android, iOS e tanto altro ancora.

Inoltre è multi-dispositivo Ciò significa che puoi connettere la a 3 dispositivi in contemporanea e passare da uno e l’altro gli altri gli appositi tasti di switch che trovi in alto a sinistra.

È dotata di retroilluminazione intelligente per salvaguardare la batteria, tanto è vero che quando avvicini le mani questa si accende e quando li allontani si spegne in automatico è il layout è QWERTY italiano quindi la digitazione risulta fluida e naturale.

Che altro dirti se non te la batteria ha un autonomia veramente eccezionale, con la illuminazione spenta si aggira intorno ai 5 mesi mentre con l’opzione accese dura fino a 10 giorni. Per ricaricarla non devi far altro che utilizzare il cavo USB C che trovi in confezione.

Non perdere tempo e acquista immediatamente la tua Logitech MX Keys mini su Amazon ora che in promozione, la porti a casa con appena €90,90 e la ricevi in quattro e quattr’otto grazie alle spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.