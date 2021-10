Logitech MX Keys Mini in preordine su Amazon: la PERFEZIONE

La nuovissima Logitech MX Keys Mini sbarca ufficialmente su Amazon ed è possibile prenderla in preordine. Non un prodotto qualsiasi, ma una tastiera top di gamma, già apprezzata nella sua versione classica (che differisce perché completa di tastierino numerico). Digitazione confortevole, anche per chi scrive al PC per molte ore al giorno. Complici i tasti larghi e concavi, sarà più semplice trovare il pulsante giusto. Connessione Bluetooth (o con adattatore Logitech Bolt incluso in confezione), retroilluminazione, batteria integrata e piena compatibilità con tutti i sistemi operativi. A questo, si aggiungono un sacco di tasti funzione e la tecnologia Easy Switch.

Adesso, l'edizione super compatta e super portatile è finalmente arrivata. Puoi ordinarla a 114,99€ con prime spedizioni (rapide e gratis) a partire dall'8 ottobre.

Logitech MX Keys Mini in preordine su Amazon

Dimensioni compatte, un comfort ineffabile. So bene di cosa parlo perché possiedo la la versione standard. Per questioni di dimensioni della scrivania, prediligerei qualcosa di più compatto, esattamente come quella appena lanciata.

La digitazione per me è fondamentale, perché scrivo per 10 ore al giorno per lavoro. Di tastiere ne ho provate tantissime, ma l'unica che mi garantisce questa velocità, fluidità e comodità è proprio lei, che ormai mi accompagna dal 2019 ogni giorno.

I tastini rapidi poi sono una vera e propria manna dal cielo: in un attimo posso gestire volume, luminosità della tastiera, del monitor, musica in riduzione, volume del PC e non solo.

La batteria poi dura tantissima, ho bisogno di ricaricarla una volta ogni 10 giorni in media (non dimenticare le mie 10 ore di uso quotidiano, minime) e non la sposto nemmeno: uso un cavetto USB C (in dotazione) collegato al PC.

La retroilluminazione intelligente è comodissima: la luce della tastiera si accende solo se le mani sono nelle vicinanze, ci pensa il sensore a riconoscerne la presenza. Infine, con la tecnologia Easy Switch, puoi collegare fino a 3 dispositivi in contemporanea e passare da uno all'altro, premendo semplicemente un pulsante.

Insomma, la Logitech MX Keys Mini è una tastiera che non si può raccontare solo con le parole. Bisogna provarla, sentirne il comfort, avere finalmente la sensazione di aver trovato il prodotto giusto. Non perdere l'occasione di essere fra i primi ad averla. Completa l'ordine da Amazon adesso per averla in preordine, con prime consegne a partire dall'8 ottobre 2021.