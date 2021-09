Logitech MX Keys Mini: il nuovo modello è già su Amazon

La serie MX di Logitech si allarga, il brand elvetico ha presentato la Logitech MX Keys Mini, una versione compatta di una delle tastiere a membrana top di gamma più apprezzate in commercio.

I prodotti MX sono da sempre sinonimo di qualità, sono pensati per i professionisti e offrono ottime prestazioni e una qualità costruittiva impeccabile. Anche questa Mini non è da meno, ricalca in tutto e per tutto il design della variante full size ma propone un formato TKL, ovvero senza tastierino numerico.

Anche le funzionalità della Logitech MX Keys Mini restano le stesse della variante standard, con una retroilluminazione uniforme che si attiva avvicinando le mani alla periferica. Il produttore dichiara che il nuovo modello offre la stessa autonomia della prima versione, fino a 10 giorni con retroilluminazione sempre attiva e fino a ben 5 mesi con i LED spenti.

La tastiera si connette a PC e Mac grazie al ricevitore USB a 2.4GHz, ma è dotata anche di Bluetooth low energy per il collegamento a più dispositivi contemporaneamente. Tramite gli appostiti tasti funzione, la MX Keys consente infatti di abbinare fino a 3 device contemporaneamente, con la possibilità di passare rapidamente da uno all'altro senza muovere le mani dalla tastiera.

La MX Keys Mini è disponibile in colorazione bianca, rosa o grafite ed è venduta ad un prezzo di listino pari a 114,99€. La nuova tastiera TKL è già disponibile su Amazon a questo indirizzo, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.