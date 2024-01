Logitech MX Keys Mini: compatta, elegante e in MEGA sconto

Se stai cercando la tastiera perfetta che unisce design elegante e funzionalità avanzate, non perdere l’occasione di mettere le mani sulla Logitech MX Keys Mini, attualmente in super sconto del 38% su Amazon. Questa tastiera compatta offre un’esperienza di digitazione precisa e confortevole, rendendola l’accessorio ideale per chiunque cerchi un equilibrio tra stile e performance. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo ridicolo di soli 79,95 euro, anziché 129,00 euro.

Logitech MX Keys Mini: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle caratteristiche più sorprendenti della MX Keys Mini è la digitazione precisa grazie ai tasti intelligenti. I tasti sono leggermente concavi, adattandosi perfettamente alla forma delle dita, garantendo una digitazione fluida e senza sforzo. Inoltre, la tastiera è dotata di dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji, offrendo un’esperienza di utilizzo avanzata e intuitiva.

Il formato mini della tastiera non compromette la potenza. Il layout è progettato per una precisione senza sforzo sulla superficie, garantendo una tastiera ergonomica portatile che può seguirti ovunque lavori. La tastiera si illumina in modo intelligente quando le dita si avvicinano, e l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce, assicurando una visibilità ottimale in qualsiasi ambiente.

La versatilità è un punto di forza della MX Keys Mini, in quanto consente di connettersi a tre dispositivi diversi tramite Bluetooth Low Energy. Questo ti permette di passare facilmente da un dispositivo all’altro, rendendo la tastiera ideale per chi lavora su più schermi contemporaneamente. Inoltre, abbinandola a un MX Master 3 o MX Anywhere 3 per Mac, puoi creare un unico flusso di lavoro su più computer.

La tastiera è dotata di una ricarica USB-C, garantendo un’autonomia di 10 giorni con retroilluminazione attiva o addirittura fino a 5 mesi senza retroilluminazione. Inoltre, Logitech dimostra il suo impegno per l’ambiente utilizzando plastica riciclata post-consumer certificata al 30% per il modello Graphite e al 12% per i modelli Pale Gray e Rose.

In conclusione, la Logitech MX Keys Mini non è solo una tastiera di alta qualità, ma anche un prodotto che rispetta l’ambiente, con zero emissioni certificate e una riduzione dell’impronta di carbonio a zero. Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e trasforma la tua esperienza di digitazione oggi stesso. Non perdere altro tempo e acquistala al prezzo speciale di soli 79,95 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.