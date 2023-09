Logitech MX Keys con layout per Mac al 34% in MENO, un AFFARE

Se vuoi cambiare la tastiera del tuo Mac acquistandone una in grado di collegarsi a più dispositivi e che ti permetta di digitare velocemente, non perdere questa occasione. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Keys for Mac a soli 88,99 euro, invece che 134,99 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 34% che ti permette di risparmiare 46 euro sul totale. Per una tastiera così performante è davvero un ottimo prezzo. È compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad e si collega velocemente.

Logitech MX Keys: la tastiera delle meraviglie anche per Mac

Ormai da tempo questo brand collabora con Apple sfornando dispositivi perfettamente compatibili con il sistema operativo della mela morsicata. E anche questa tastiera è davvero qualcosa di spettacolare. È dotata di una retroilluminazione intelligente che si attiva appena avvicini le mani. I tasti hanno una fluidità e una reattività pazzesca, appena li sfiori manderanno l’input al tuo computer.

Potrai personalizzare i tasti con l’applicazione gratuita Logi Option+ per creare scorciatoie e velocizzare ancora di più il tuo lavoro. Inoltre ha una batteria gigantesca che gli permette di durare a lungo, fino a 10 giorni con una sola ricarica e 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. E la puoi collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente passando da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto.

Insomma questa è davvero una promozione coi fiocchi. Sicuramente scadrà in poco tempo quindi devi essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys for Mac a soli 88,99 euro, invece che 134,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.