Logitech MX Keys: la migliore tastiera SCENDE sotto i 100€, anche MINI

Ci sono tastiere e tastiere ma se vogliamo parlare di un modello che offre il meglio di sé e merita l’hype che ha, quella non può che essere la magnifica Logitech MX Keys. Disponibile sia in versione compatta che no, questo prodotto è un vero lusso da avere sulla scrivania e non ti fa scendere a compromessi.

Grazie ai ribassi di cui sono protagoniste su Amazon, le due signore di casa Logitech scendono sotto i 100€. Se sei interessato trovi:

la versione originale e completa a soli 91,90€ su Amazon invece di 134€:

e completa a soli 91,90€ su Amazon invece di 134€: la versione compatta a soli 84,99€ su Amazon invece di 129€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Logitech MX Keys: scegli la tua versione ma godi sempre del massimo

Non ha importanza quale tu scelga, in una caso o nell’altro avrai sempre tutti i pregi di questo dispositivo senza scendere a compromessi. L’unica differenza sostanziale tra i due prodotti è la dimensione: se nella versione completa hai un tastierino numerico a disposizione, in quella compatta manca.

Se in genere non sei solito utilizzare questa parte della tastiera ed hai bisogno di recuperare spazio sulla tua scrivania, sai per quale modello optare.

Ma passando alle caratteristiche che condividono, le due meravigliose Logitech MX Keys hanno una base in metallo che le rende solide e robuste. Con finiture di prima qualità, ti sorprendono appena metti mano sopra perché offrono proprio quell’esperienza premium di cui tanto si sente parlare.

Si collegano ai tuoi dispositivi senza problemi e sono anche multidispositivo. Ciò significa che puoi connetterle a 3 prodotti in contemporaneamente e passare da uno all’altro senza intoppi con un solo tap.

Ricaricabili e con batteria che dura a lungo, sono dotate di retroilluminazione intelligente. Quando avvicini la mani si accende per offrire una visione chiara e tonda mentre, quando le allontani, la luce appassisce per risparmiare batteria.

Che altro dirti, le Logitech MX Keys meritano fino all’ultimo centesimo. Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente il tuo modello preferito optando per:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.