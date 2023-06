Logitech MX Keys in sconto SHOCK su Amazon: la REGINA delle tastiere (-39%)

La tastiera migliore che ci sia, apprezzata da milioni di utenti in tutto il mondo. Logitech MX Keys è un prodotto eccezionale, di qualità elevatissima e che offre prestazioni premium. Se lavori molte ore al PC, una volta provata questa meraviglia wireless, non si torna più indietro.

Perfettamente compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Linux, macOS, iOS e Android) adesso è quasi a metà prezzo su Amazon: completa adesso l’ordine per risparmiare il 39% e prenderla a 82€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità residua limitatissima.

Decidi tu come abbinarla ai tuoi dispositivi. A disposizione hai 3 slot Bluetooth (per collegarla contemporaneamente ad esempio a PC, smartphone e tablet) e ricevi anche in omaggio l’adattatore “Unifying ‎USB“, che potrai attaccare al PC e collegare, oltre a lei, anche altri prodotti senza fili dello stesso brand.

Prova la digitazione, il suo sensazionale feedback: il massimo del comfort anche per chi macina centinaia di parole al giorno. Ogni tasto è retroilluminato in modo intelligente, grazie al sensore di prossimità si accendono solo quando il prodotto è in uso. La batteria integrata ricaricabile – tramite cavo USB C – dura fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva e fino a ben 5 mesi se la stessa è spenta. Ad ogni modo, la ricarica è rapidissima (lo so bene perché posseggo propri questo modello da parecchio!).

Non perdere la straordinaria occasione del momento e porta a casa la splendida tastiera wireless premium Logitech MX Keys a prezzo sensazionale. Completa l’ordine al volo per averla a 82€ circa appena invece di 134,99€. Risparmi il 39% su Amazon e la ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

