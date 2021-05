Logitech MX è il mouse verticale in offerta su Amazon a soli 84,17€. Il ribasso del 27% produce uno sconto effettivo di 30,82€ che rende l'acquisto più conveniente.

Mouse verticale: perché acquistale Logitech MX

I mouse verticali sono tornati in voga. Passare numerose ore davanti al computer è infatti diventato sempre più comune e chi lo fa per lavoro ha necessità di acquistare prodotti compatibili con le esigenze.

Logitech MX in questo eccelle visto che vanta un'ergonomia elevata conferitagli proprio dal suo design. Disponibile in colorazione nera, questo mouse è perfetto per evitare di caricare troppo peso sui polsi e far sorgere problematiche più avanzate.

Il corpo si adatta perfettamente al palmo della mano accompagnandola nei vari click quotidiani. Per la sua struttura è idonea a chi utilizza la mano destra, dunque se si è mancini non è un buon acquisto.

Il sensore ottico è una caratteristica da non sottovalutare dato che è stato migliorato per offrire un feedback nei movimenti di alta qualità. I tasti presenti sono diversi e tra questi è presente quello dedicato alla velocità del cursore.

Un elemento da sottolineare è che la rotellina non è a scorrimento continuo ma bensì a scatti.

Per quanto riguarda la compatibilità, infine, il mouse verticale si adatta ai sistemi Windows 8 e successivi, MacOS 10.13 e successivi e iPadOS 13.1 e successivi.

Logitech MX mouse verticale è acquistabile su Amazon a soli 84,17€ nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana lavorativa.

