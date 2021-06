Il mouse Logitech MX Anywhere 2S si trova in offerta su Amazon a 44,99€, lo sconto del 52% dimezza il prezzo di vendita fino a raggiungere il minimo storico, per un risparmio effettivo di quasi 50 euro.

Caratterizzato da un design simmetrico, il Logitech MX Anywhere 2S risulta comodo ed ergonomico sia per destrorsi che per mancini, i 2 tasti laterali sono programmabili tramite l'apposito software per PC e Mac, al quale ci si connette tramite bluetooth o grazie all'apposito ricevitore USB Unifying. Il mouse è compatibile anche con tablet e smartphone, ben si adatta al nuovo sistema operativo iPadOS.

Il mouse si connette – grazie al sistema Flow a più dispositivi contemporaneamente, sfruttando il ricevitore a 2.4 GHz e il bluetooth, per passare da un dispositivo all'altro senza soistare la mano dalla periferica.

MX Anywhere funziona bene su tutte le superfici grazie al sensore Darkfield da 4 000 DPI, inoltre la rotella è dotata di scorrimento infinito, che permette di scorrere pagine web e lunghi documenti con un solo movimento del dito.

Oggi è possibile acquistare il Logitech MX Anywhere 2S in offerta su Amazon a 44,99€, un ottimo sconto che dimezza il costo iniziale del mouse. Non manca la spedizione espressa Prime, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica