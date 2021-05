Sei in cerca di un nuovo mouse e una nuova tastiera? Il kit Logitech MK850 è in promozione su Amazon a soli 99,99€. Il ribasso del 20% produce uno sconto esclusivo di 25,00€ che rende l'acquisto più economico.

Logitech MK850: il kit perfetto

Lavorare in smart working o passare tante ore davanti al computer diventa più semplice con la giusta tastiera e il giusto mouse. Il kit Logitech MK850 racchiude al suo interno questi due prodotti e offre il massimo del comfort.

La tastiera è di tipo wireless. Si presenta in questa sua colorazione nera e con un ampio poggiapolsi che rende la digitazione agevolata. È completa di tutto, inclusi il tastierino numerico e le frecce direzionali. I tasti funzione F1-F12, invece, hanno abbinati anche delle scorciatoie.

Il profilo sagomato rende la scrittura veloce, inoltre il profilo basso riduce la rumorosità complessiva.

Degno di nota è il suo essere multidispositivo: grazie ai tre tasti dedicati allo switch, la tastiera si collega automaticamente a dispositivi diversi in modo semplice e rapido.

Il mouse, invece, è sempre wireless e presenta un corpo che si adatta perfettamente al palmo della mano. È corredato di uno scroller iperveloce. Sono presenti altresì dei pulsanti personalizzabili mediante il software Logitech Options per rendere l'esperienza ancora più propria.

In merito all'autonomia, le pila AAA e AA (già comprese in confezione), ne garantiscono una longeva.

L'intero kit, infine, è compatibile sia con i dispositivi Windows che MacOS.

Puoi acquistare il kit Logitech MK850 su Amazon a soli 99,99€ nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore grazie alle spedizioni Prime, ma solo se sei membro. In alternativa, le spedizioni sono sempre gratuite ma standard e quindi operate in circa 7 giorni.

