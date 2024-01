Logitech MK470 Slim: prezzo IMBATTIBILE su Amazon (-20%)

Se sei alla ricerca di un kit mouse e tastiera senza fili di alta qualità, il Logitech MK470 Slim è la soluzione perfetta per te. Con un design moderno e compatto, questo combo offre prestazioni avanzate che migliorano la tua esperienza di lavoro sia in ufficio che a casa. Attualmente in super sconto del 20% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarli al prezzo speciale di soli 49,90 euro, anziché 61,99 euro.

Logitech MK470 Slim: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

La tastiera Logitech MK470 Slim, dotata di tasti a forbice dal profilo ribassato, un tastierino numerico e un layout ottimizzato per Windows, fornisce un’esperienza di digitazione confortevole e veloce. Ma non è tutto: la tastiera è stata progettata per essere silenziosa, permettendoti di lavorare in modo ultra silenzioso senza disturbare chi ti circonda. Questo è particolarmente utile se stai condividendo lo spazio con colleghi o familiari.

Accanto alla tastiera, il kit include un mouse ambidestro a 3 pulsanti con tracciamento ottico ad alta precisione e rotella di scorrimento meccanica. Questo mouse è stato testato in laboratorio con una riduzione del rumore, garantendo una tranquilla esperienza di utilizzo. La connessione wireless a 2,4 GHz tramite il ricevitore USB nano plug-and-play offre una connessione affidabile con una portata di 10 metri.

Un aspetto notevole di questo combo è la sua efficienza energetica. Grazie alla modalità auto di sospensione, il mouse può essere utilizzato per un incredibile periodo di 36 mesi, mentre la tastiera può durare fino a 18 mesi senza dover cambiare le batterie. Questo non solo riduce i costi a lungo termine, ma contribuisce anche all’ecosostenibilità del prodotto.

Infine, la personalizzazione è alla portata delle tue mani. Con 12 tasti FN personalizzabili tramite il software Logi Options+, puoi adattare il combo alle tue esigenze personali e migliorare ulteriormente la tua produttività. E se tutto questo non fosse abbastanza, puoi approfittare del super sconto del 20% su Amazon e ottenere il kit Logitech MK470 Slim di alta qualità a un prezzo irresistibile di soli 49,90 euro.

