Logitech MK470: mouse e tastiera senza fili, in SUPER sconto su Amazon

Logitech MK470 Kit Mouse e Tastiera Wireless è un’ottima scelta se stai cercando delle periferiche affidabili ed efficienti per il tuo computer. Questo Kit oggi, è disponibile su Amazon a un prezzo di soli 34,99 euro, grazie a un fantastico sconto del 34%. Solitamente questo kit costa 61,99 euro, ecco perché devi approfittare subito di questa promozione. In questo modo, con pochi euro, avrai una soluzione completa per la produttività, che include un mouse e una tastiera wireless di alta qualità.

Lgitech MK470: la massima qualità, al minor prezzo

Il Kit Logitech MK470 è dotato di una tastiera e un mouse dal design compatto e moderno. Con loro farai bella figura ovunque andrai e sarai sempre efficiente e produttivo in poco tempo. Inoltre, questi accessori hanno una rumorosità ridotta del 90%; ciò li rende perfetti da utilizzare in biblioteca o in ambienti che devi condividere con altre persone.

La connessione Wireless è semplice ed affidabile, grazie al sofisticato ricevitore USB plug-and-play a 2.4 GHz, con raggio d’azione di 10 metri. In questo modo non avrai mai rallentamenti o distrazioni durante il tuo lavoro.

La tastiera ha un layout standard e i tasti scissor-switch con profilo ribassato, offrono una digitazione fluida e comoda. Inoltre, questa tastiera è anche resistente agli schizzi e alle gocce, rendendola adatta a un utilizzo intensivo.

Il mouse incluso nel Kit Logitech MK470 è un dispositivo di precisione, con una forma arrotondata ed ergonomica che lo rende facile da usare con entrambe le mani. Ha un profilo sottile ed è molto leggero, in questo modo lo potrai portare sempre con te nella borsa o nello zaino. Inoltre, grazie a un sensore ottico avanzato, offre un’esperienza di navigazione fluida e precisa.

Entrambi i dispositivi sono alimentati da batterie a lunga durata e possono essere utilizzati: fino a 18 mesi il mouse e 36 mesi la tastiera. Dopotutto si sa, Logitech è leader nel settore di accessori e periferiche per computer; ottimi materiali e costruzione di alta qualità, contraddistinguono da sempre i prodotti di questa azienda. Non perdere questa incredibile offerta su Amazon e compra il Kit Logitech MK470 ad un prezzo scontato di soli 34,99 euro. Sbrigati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.