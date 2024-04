Logitech MK235 per una scrivania ZERO cavi: mouse e tastiera a 26€

Logitech MK235 è il kit perfetto per sbarazzarti dei cavi sulla scrivania. Passa a delle periferiche wireless così da avere ordine ma anche il massimo della comodità. Con questo set hai tutto a portata di mano senza dover sacrificare il design o la qualità.

Se sei interessato non sprecare la tua chance perché lo sconto del 39% su Amazon è molto conveniente. Con appena 26,90€ completi l’acquisto e non rimani con l’amaro in bocca. Aggiungili al tuo carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Logitech MK235, il set per mouse e tastiera senza compromessi

I cavi se ne vanno e al loro posto hai un mouse e una tastiera che sono perfetti per l’utilizzo quotidiano. Logitech MK235 è il kit che non ti fa scendere a compromessi e con un buon rapporto qualità/prezzo ti permette di dare una ventata di aria fresca alla tua scrivania.

Conta che la tastiera ha un layout QWERTY italiano completo. Ciò significa che non manca all’appello il tastierino numerico. Ci sono anche i tasti funzioni affiancati dai comandi per la gestione multimediale. Per quel che riguarda la digitazione, invece, è fluida e naturale oltre che silenziosa.

Per quanto riguarda il mouse, lui ha un design semplicissimo. È una pecca? No perché l’assenza di tasti aggiuntivi ti permette di usarlo sia con mano destra che con mano sinistra. Il movimento viene tracciato fluidamente senza dover ripeterti una singola volta.

Entrambe le periferiche si collegano al tuo sistema con un unico ricevitore USB che trovi in confezione. L’autonomia è di 3 anni per la tastiera e 1 anno per il mouse.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un click il tuo set Logitech MK235 a soli 26,90€ con sconto del 39%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.