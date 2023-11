Logitech M705 Marathon: BOMBA Amazon per il mouse wireless (19€)

La promozione che ti stiamo per segnalare è una di quelle da “dito più veloce” per cui non perdere troppo tempo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mouse wireless Logitech M705 Marathon a soli 19,99 euro, invece che 58,99 euro.

Ebbene sì, oggi puoi risparmiare tantissimo grazie a questo sconto incredibile del 66% che porta il prezzo a terra. Soprattutto puoi avere un mouse senza fili davvero eccellente. Puoi usarlo per tante ore senza sentire la fatica. Ha un sensore preciso e un puntatore molto veloce. A questa cifra è da prendere a occhi chiusi.

Logitech M705 Marathon adesso ha il miglior rapporto qualità prezzo

Non ci sono dubbi, in questo momento è sicuramente il mouse wireless con il miglior rapporto qualità prezzo. Ecco perché diciamo così:

Design: ha un design ergonomico, sagomato per far in modo che la mano, il polso e il braccio rimangano in una posizione più naturale e quindi più comoda. Questo si traduce in poca fatica e massimo del comfort.

Tasti: è dotato di 5 tasti che puoi programmare con il software dedicato creando le scorciatoie che desideri per essere più veloce nel lavoro o nei giochi.

è dotato di che puoi con il software dedicato creando le scorciatoie che desideri per essere più veloce nel lavoro o nei giochi. Prestazioni: come dicevamo ha un puntatore molto fluido che può scorrere tranquillamente senza tappetino e un puntatore velocissimo.

Autonomia: possiede 2 batterie AA che sono in grado di durare per ben 2 anni, per cui ti dimenticherai praticamente di averle.

Non c’è molto altro da dire se non di fare in fretta. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Logitech M705 Marathon a soli 19,99 euro, invece che 58,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.