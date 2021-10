Logitech M705: il mouse wireless ADATTO a tutte le esigenze (-41%)

Il mouse Logitech M705 è in promozione su Amazon per stupirti: pieno di risorse ti permette di stare al computer per ore e ore eliminando il fastidio dei cavi e avendo un dispositivo che ti offra tutto ciò di cui hai bisogno. Lo acquisti a praticamente un prezzo regalo dal momento che il ribasso del 41% lo fa diventare tuo a soli 30,99€.

Logitech M705: i dettagli su questo mouse fenomenale

Semplicissimo all'apparenza, il mouse Logitech M705 non si propone di essere perfetto per esigenze particolari, tuttavia vista la sua configurazione e la sua struttura, secondo me si adatta a un utilizzo più che vario e una volta che lo proverai non potrai che essere concorde con me. Disponibile in colorazione nera lo utilizzi ovunque vuoi.

E' compatibile con sistemi Windows, MacOS e Chromebook in più con il ricevitore USB che viene fornito in confezione, lo colleghi al device e in un secondo è subito operativo. Non c'è bisogno di alcuna installazione e calibrazione.

La struttura è totalmente ergonomica così la utilizzi per ore e ore senza alcun fastidio. A questo punto ti devo far notare solo un particolare: è stato sviluppato per chi utilizza la mano destra. Infatti con il pollice puoi attivare due dei pulsanti disponibili.

In merito all'autonomia non farti problemi visto che con delle semplici batterie può arrivare fino a 3 anni consecutivi di utilizzo.

Il mouse Logitech m705