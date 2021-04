L’input vocale è diventato una funzione comunemente utilizzata da un numero crescente di utenti di telefoni cellulari, grazie al rapido sviluppo della tecnologia di riconoscimento audio. La riduzione del tasso di errore di questo sistema ha portato un potente aiuto agli utenti nel quotidiano. Ora si apprende che il produttore cinese di accessori Logitech ha lanciato il suo primo mouse wireless con funzionalità di input vocale denominato “Voice M380”.

Logitech Voice M380: come funziona?

Il Voice M380 ha lo stesso aspetto di un normale mouse wireless ma è presente un pulsante dedicato che permette di registrare l’input vocale. L’M380 adotta una forma curva morbida che fornisce maggior supporto per la mano dell’utente, assicurando che la mano e il polso non vengano affaticate anche dopo aver lavorato a lungo. Non di meno, supporta anche la traduzione multilingue.

L’accessorio combina la tecnologia di input vocale di Baidu e basta solo fare click sul pulsante del mouse per completare l’inserimento e la traduzione in più lingue. Attualmente supporta sette lingue: cinese, inglese, giapponese, coreano, francese, spagnolo e tailandese.

Inoltre, il mouse detta circa 400 parole al minuto, con un tasso di precisione di circa il 98%. Presenta la dettatura cinese, inglese e giapponese per aiutare gli utenti a completare le attività in modo efficiente.

Per una connettività senza interruzioni, Logitech Voice M380 gode della connettività online e offline. Nella modalità online, la voce può essere riconosciuta in modo più accurato e, quando la rete è instabile, può anche essere commutata alla modalità di convergenza offline.

Infine, la periferica utilizza l’avanzata tecnologia di tracciamento ottico di Logitech per consentire al device di muoversi con precisione sulla maggior parte delle superfici. Allo stesso tempo, è dotato dell’esclusiva tecnologia di connessione wireless Unifying dell’azienda, in modo che possa essere connesso stabilmente entro un raggio di 10 metri. Il mouse è alimentato da una singola batteria AA e Logitech assicura che può durare 18 mesi. Quando non è in uso, entra automaticamente nello stato dormiente.

Il mouse wireless Logitech M380 è disponibile in tre colorazioni: nero grafite, argento siderale e rosa. Il suo costo? Solo 199 yuan (~ $ 30). Speriamo arrivi presto anche da noi in Europa.

Elettronica