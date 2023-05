Logitech M330: il mouse che NON FIATA, 2 anni di autonomia

Se vuoi abbinare al tuo computer o al tuo laptop un mouse che ne valga la pena allora non devi fare a meno del Logitech m330 Silent Plus. Zero rumore ma comfort esagerato grazie a tutte le tecnologie di cui è dotato.

Ora che lo trovi in promozione su Amazon con una doppia offerta non te lo puoi far scappare via. Collegati immediatamente sulla pagina per approfittare del ribasso del 40% e per spuntare coupon del 10% prima di aggiungerlo al carrello. Prezzo finale di appena 26,10€ per un affare da non perdere.

Non avere pensieri perché le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se possiede un abbonamento Prime.

Logitech m330 Silent Plus, il mouse wireless che ti svolta la giornata

eccezionale sotto tutti i punti di vista, questo mouse firmato Logitech lo colleghi al tuo dispositivo mediante il micro ricevitore USB che trovi in confezione. Comodissimo perché entra immediatamente in funzione, non ho neanche problemi di compatibilità visto che lo puoi utilizzare su Windows, MacOs, ChromeOS e così via.

Ti mette a portata di mano un tracciamento ottico da 1000 DPI che scorre fluido e naturale sul tuo desktop così da non crearti mai fastidi. Oltre a questo, il prodotto è ergonomico e comodissimo da utilizzare per ore e ore.

Altra caratteristica da non sottovalutare è la sua autonomia. Devi sapere che si alimenta grazie a una semplice batteria che ti offre ben due anni di utilizzo con una sola mossa.

Geniale, vero? Allora non risparmiarti questa acquisto. Collegati immediatamente su Amazon dove puoi portare a casa il tuo Logitech m330 Silent Plus ad appena 26,10€ Grazie al doppio scontro in corso. Mi raccomando, spunta il coupon prima di aggiungerlo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un semplice abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.