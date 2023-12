Logitech M185 per mouse wireless 12 mesi con ricevitore USB (15€)

Per portare a casa un mouse wireless degno di nota non hai bisogno di spendere un patrimonio soprattutto quando lo vuoi per un utilizzo quotidiano e senza richieste specifiche. Logitech m185 è il modello che fa al caso tuo e senza fili ti regala tutta la libertà di movimento di cui sei in cerca.

Approfitta al volo del ribasso del 25% e portalo a casa con soli 14,99€ per un affare senza precedenti. Lo adorerai dal primo momento quindi non farti scappare questo sconto su Amazon.

Come sempre, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime.

Logitech M185: il mouse wireless così semplice che stupisce

Lo abbini al tuo computer o al tuo laptop e non hai bisogno di installare alcun driver: entra subito in funzione e si fa utilizzare senza fronzoli per offrirti proprio ciò di cui hai bisogno. Una periferica che centra il punto in tutto e per tutto, soprattutto con il suo prezzo.

In confezione trovi il micro ricevitore USB che ti assicura una connessione stabile e a bassa latenza. In più, il sistema è compatibile con numerosi sistemi operativi quindi non avere timori.

Il design è semplice ma questo lo rende ottimo anche per chi è mancino. Con i tre tasti classici ossia tasto destro, sinistro e rotellina di scorrimento hai quello che ti occorre per navigare in documenti, sui social e così via. I DPI sono fissi a 1000 per uno scorrimento fluido e naturale.

Un’altra caratteristica da non sottovalutare? La sua autonomia da 12 mesi con una semplice batteria. Praticamente la cambi una volta all’anno e lo usi fino alla sfinimento.

Non perdere questa occasione e collegati subito su Amazon dove acquisti il tuo mouse wireless Logitech M185 a soli 14,99€ con lo sconto in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.