Logitech M185 il mouse wireless compatto e preciso a 9,99€ (-44%)

Oggi e per poco tempo ancora, su Amazon c’è questa offerta da non perdere per nessun motivo. Infatti, solo se ti affretterai, avrai la possibilità di portarti a casa questo ottimo Logitech M185 il mouse wireless perfetto anche nel prezzo, soprattutto grazie allo sconto folle del 44%. Dunque, potrai acquistare questo dispositivo di puntamento al prezzo di soli 9,99 euro invece di 17,99 euro e potrai anche approfittare di tutti i vantaggi Prime, compresi spedizione sicura e gratuita senza costi aggiuntivi.

Super confortevole, questo mouse senza fili è caratterizzato da comodo design sagomato ambidestro che può essere tranquillamente utilizzato sia con la mano destra che con la sinistra e può offrire più comfort di un touchpad. Il dispositivo è completo di rotella di scorrimento linea per linea e non manca una batteria AA che ti permetterà di usare il mouse per circa un anno grazie alla modalità intelligente di inattività.

Compatibile con PC Windows, Mac o laptop, potrai facilmente collegare il piccolo ricevitore USB nano al dispositivo che preferisci e in pochi secondi potrai iniziare a lavorare. Il tuo nuovo mouse wireless ti garantirà una connessione forte e affidabile, fino ad una distanza che raggiunge ben 10 metri.

Grazie alle sue dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore questo mouse è particolarmente adatto se hai le mani non eccessivamente grandi, e per lavorare in spazi ristretti o scrivanie ingombre. Particolarmente comoda la sua impugnatura realizzata in gomma morbida.

Insomma, un dispositivo di puntamento che è completo di ogni caratteristica per far si che questo prodotto svolga al meglio la sua funzione. Preciso, fluido e confortevole, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico Logitech M185 il mouse wireless che oggi sarà tuo a soli 9,99 euro. Affrettati, lo sconto del 44% potrebbe terminare da un momento all’altro, non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.