Logitech M171 è il mouse wireless che fa per te (9€)

Super portatile, d dimensioni ristrette ma perfomante. Queste tre caratteristiche sono i punti chiave di Logitech M171, un mouse wireless che in viaggio o con il tuo laptop ti salva davvero la pelle. Disponibile in promozione su Amazon te lo porti a casa con appena 8,99€ per amarlo fin dal primo momento e stupirti di cosa sia capace.

Non solo lo ricevi in uno o due giorni massimo ma grazie ai servizi Prime garantiti non paghi neanche la spedizione così non hai costo aggiuntivi e te lo godi concludendo un affare!

Logitech M171: il mouse wireless che fa per te

Questo piccolo mouse wireless di Logitech è disponibile in colorazione nera e, come già ti ho detto, è perfetto da avere sempre nella borsa. Grazie al suo sistema wireless lo connetti al tuo computer mediante un semplice ricevitore USB ed è subito pronto per essere utilizzato, infatti non ha bisogno di alcuna istallazione dal momento che è dotato di tecnologia Plug&Play.

Non solo è compatibile con Windows ma anch con MacOS e non ti pone alcun limite visto e considerato che il suo design lineare e semplice riesce a soddisfarti sia se utilizzi la mano destra che quella sinistra. Altra caratteristica che non voglio farti sottovalutare è la sua comodità: nonostante le dimensioni ridotte non crea alcun fastidio, ma anzi accompagni il tuo palmo ergonomicamente per tutte le ore che lo adoperi.

Dal punto di vista delle funzioni è molto basico: con i suoi tre tasti principali ti fa compiere tutte le operazioni al PC senza problemi.

Per quanto riguarda il suo funzionamento, infine, ti avviso che con una semplice batteria puoi usarlo ben 12 mesi consecutivi.

Acquista subito il tuo Logitech M171 su Amazon a soli 8,99€ e non potrai che amarlo. Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita.