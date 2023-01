Logitech M170: il mouse wireless preciso a MENO di 12€

Se fai presto oggi puoi acquistare un mouse wireless preciso, leggero e con rilevamento ottico a un prezzo davvero sbalorditivo. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech M170 a soli 11,89 euro, invece che 16,99 euro.

A questo prezzo non c’è dubbio che sia un affare davvero da non perdere. Questo mouse è progettato per essere leggero ed ergonomico. È adatto sia per destrorsi che per mancini. Scorre su qualsiasi superficie in modo fluido e veloce. Ha un puntatore preciso e una batteria che dura per tantissimo tempo. Inoltre è compatibile praticamente con tutti i sistemi operativi.

Logitech M170: qualità prezzo eccezionale

Logitech M170 rappresenta probabilmente l’acquisto con il migliore rapporto qualità prezzo. È garantito da uno dei brand leader nel settore. È dotato di un ricevitore nano USB ti garantisce una connessione stabile e veloce con tutti i dispositivi. È compatibile con Windows, Mac OS, Chrome OS e Linux. Non dovrai far altro che inserire il ricevitore e potrai subito incominciare a usarlo, senza bisogno d’installazioni o software addizionali.

Grazie al tracciamento ottico potrai usarlo praticamente su tutte le superfici, anche se non hai un tappetino. Il puntamento è veloce e preciso. È dotato di una piccola rotella per scorrere le pagine in modo rapido. È compatto ma offre il massimo del comfort. E ha una batteria che può durare fino a 12 mesi.

Non c’è davvero tempo da perdere perché un’offerta del genere è destinata a durare pochissimo. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Logitech M170 a soli 11,89 euro, invece che 16,99 euro. Grazie ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.