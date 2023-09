Logitech Keys To Go: tastiera ultra leggera e compatta a prezzo HOT

Vuoi acquistare una tastiera super versatile e leggerissima che ti puoi portare ovunque e collegarla praticamente a qualsiasi dispositivo? Allora oggi puoi fare un colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech Keys To Go a soli 61 euro circa, invece che 71,99 euro.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto da strapparsi i capelli questo è comunque un ottimo prezzo. Con questa tastiera Bluetooth potrai velocizzare il tuo lavoro e avere ciò che ti serve in ogni momento. Il suo design compatto e ultra leggero la rende la compagna perfetta per ogni occasione.

Logitech Keys To Go: digita su tutti i dispositivi

Sicuramente una delle cose più interessanti di questa mitica tastiera wireless è la possibilità di digitare praticamente su qualsiasi dispositivo dotato della tecnologia Bluetooth. Per poterlo usare ti basta accenderla e in automatico verrà rilevata dal tuo smartphone, tablet o computer. Quindi la puoi associare velocemente e il gioco è fatto.

È stata pensata e realizzata per poterla avere sempre con te. È davvero leggerissima e i tasti sono ergonomici e silenziosi. Non trascura però la robustezza, infatti è addirittura a prova di schizzi. Inoltre, grazie alla sua mega batteria della potrai usare fino a 3 mesi consecutivi senza mai ricaricarla.

Un’occasione più unica che rara e per non perdertela devi essere rapidissimo. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista la tua Logitech Keys To Go a soli 61 euro circa, invece che 71,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

