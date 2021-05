La tastiera wireless Logitech Keys To Go è in promozione su Amazon a soli 58,99€. Il ribasso del 18% rende il prezzo di listino più economico grazie a uno sconto effettivo di 13,00€. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Logitech Keys To Go: semplice, compatta e funzionale

Pink is the new black è il motto dell'azienda che da qualche anno a questa parte ha iniziato a creare i sui prodotti anche in versione rosa pastello. Questo è il caso della Logitech Keys To Go, una tastiera wireless bella e funzionale.

Dalle dimensioni compatte, è perfetta da abbinare a un dispositivo sia quando il proprio spazio lavorativo è di piccole dimensioni che quando si è soliti viaggiare spesso. Completa di tutto, assicura una digitazione in linea con la comodità.

Sono presenti le frecce direzionali e ma non i tasti funzione f1-f12. Questi ultimi sono stati sostituiti con una fila di scorciatoie rapide con cui avviare comandi rapidi e gestire la riproduzione musicale con semplici tap.

Per quanto riguarda la digitazione, invece, il profilo basso dei tasti consente una scrittura silenziosa e naturale. Le dita trovano automaticamente le lettere giuste senza difficoltà. Inoltre l'intera struttura è impermeabile, il che garantisce un di più da non sottovalutare.

L'autonomia è un'altra chicca degna di nota visto che assicura un'autonomia di 3 mesi senza dover ricorrere alla ricarica.

La tastiera wireless è compatibile con tutto l'ecosistema Apple e quindi iPhone, iPad e Apple Tv.

Puoi acquistare la Logitech Keys To Go su Amazon a soli 58,99€ nella colorazione rosa pastello. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore a casa tua se sei membro Prime. In caso contrario le consegne sono gratuite ma effettuate in tempi standard ossia circa una settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

