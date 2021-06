Logitech Keys To Go è in promozione su Amazon a soli 49,90€. Il ribasso del 29% rende il prezzo base un affare mediante uno sconto effettivo di 20,09€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Tastiera per dispositivi Apple: Logitech Keys To Go rivoluziona tutto

La tastiera Logitech Keys To Go si presenta semplice eppure di una comodità estrema. Grazie alla sua compatibilità con i dispositivi Apple, consente di tramutare un semplice iPhone o un iPad in un dispositivo su cui scrivere agevolmente.

Disponibile in colorazione nera, ha delle dimensioni estremamente ridotte che consentono di portarla a spasso infilandola in uno zaino o in una borsa senza problemi. La digitazione, in ogni caso, risulta confortevole e naturale grazie ai profili rialzati dei tasti.

Ovviamente ha un layout italiano e QWERTY e presenta anche una fila di scorciatoie. Laddove di solito sono presenti i tasti funzione F1-F12, in particolare, vi sono delle azioni rapide che rendono l'esperienza ancora più d'impatto.

Si connette ai dispositivi principali sfruttando la connessione Bluetooth mentre il suo funzionamento è garantito da una batteria interna ricaricabile. Quando si esaurisce l'autonomia è necessario collegare il solo cavo di alimentazione per ripristinarla.

In ogni caso, con una sola sessione di ricarica si può utilizzare fino a tre mesi dimenticandosi per lunghi periodi.

La tastiera per iPad, iPhone e Apple TV di Logitech, la Keys to Go, è acquistabile su Amazon a soli 49,90€ in colorazione nera. Ordinandola oggi è possibile riceverla in massimo 48 ore se si è membri Prime. In caso contrario, invece, le spedizioni risultano comunque gratuite per gli utenti che optano per la consegna nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica