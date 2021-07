Logitech k780 è in promozione su Amazon ad appena €85,42. Se l'acquisti la puoi utilizzare su qualunque dispositivo tu possegga e in più, l'offerta di oggi, ti permette di risparmiare circa €20,00 creando un'opportunità più unica che rara.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Una tastiera compatibile con qualunque dispositivo: Logitech k780

Logitech k780 è una tastiera multi dispositivo che ti consente di poter lavorare in simultanea con più facilità e semplicità. Grazie alle sue specifiche tecniche, la puoi collegare a un computer che sia Windows o Apple, a uno smartphone o a un tablet o persino a un laptop.

Ha una dimensione compatta e in più possiede un reggi dispositivo incorporato che facilita l'utilizzo con smartphone e tablet visto che li mantiene in posizione eretta senza ulteriori supporti. La coronazione è nera e si presenta elegante e perfetta per qualunque esigenza.

Per quanto riguarda il suo layout ovviamente è QWERTY italiano e dunque la digitazione sarà per te semplice e intuitiva. Caratteristica particolare è la forma dei tasti che invece di essere quadrata come al solito è tondeggiante. Ciononostante non devi preoccuparti perché dopo qualche utilizzo ti ci abitui in modo naturale. Non mancano all'appello i tasti funzione ai quali sono stati abbinate delle scorciatoie che permettono di avere tutto a portata di dito e un fantastico tastierino numerico posizionato sulla destra.

Come già accennato, questa tastiera è multi dispositivo e cioè si può collegare a tre devices in contemporanea. Per poterla utilizzare su uno piuttosto che sull'altro devi semplicemente premere i tasti switch posizionati in alto a sinistra.

Infine, essendo wireless, il suo funzionamento è garantito da 2 batterie AAA che ti concedono un'autonomia fino a 24 mesi.

Puoi acquistare la tastiera Logitech k780 su Amazon a soli €85,42. Se l'acquisti oggi puoi riceverla in appena 48 ore grazie alle spedizioni per i membri Prime. Se invece non lo sai, puoi approfittare della spedizione gratuita se opti per la consegna nei punti di ritiro.

