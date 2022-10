Logitech K400 Plus: la tastiera dei tuoi sogni alla METÀ del prezzo

Ti piacerebbe avere una tastiera compatta, leggera e con il touchpad integrato? Beh sappi che oggi non solo la puoi avere, ma addirittura avrai un risparmio del 49%. Metti subito nel tuo carrello Logitech K400 Plus a soli 23,59 euro, invece che 45,99 euro.

Non c’è che dire, per questa tastiera, questo prezzo è davvero qualcosa di strabiliante, infatti non durerà molto. Logitech è uno dei migliori brand che produce accessori per PC e notebook e con questa tastiera si sono superati. Oltre a essere veloce, precisa e silenziosa, e anche progettata per poterla trasportare con te ovunque tu vada.

Questa di oggi rappresenta una delle migliori offerta che potrai trovare su Amazon. Ovviamente dovrai essere veloce perché andrà letteralmente a ruba. Per cui vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech K400 Plus a soli 23,59 euro.

Logitech K400 Plus: super compatta e ottima compatibilità

Questa tastiera si presenta con un design compatto e leggero, infatti è lunga solo 35 cm e pesa appena 465 g. È dotata di tasti silenziosi e molto precisi che risponderanno subito al tuo tocco. Inoltre è presente un pratico touchpad da 3,5 pollici che ti permetterà di fare a meno del mouse. È pienamente compatibile con tutti i dispositivi Windows, Android e Chrome OS. La sua versatilità ti permetterà di usarla facilmente anche con la tua smart TV.

Portala sempre con te senza paura che si rovini. Infatti nonostante le dimensioni è molto resistente si agli urti che agli schizzi d’acqua. Per collegarla i tuoi dispositivi basterà inserire il ricevitore già incluso in confezione a una porta USB e il gioco è fatto. Ha una connessione wireless con un raggio molto ampio fino a 10 m.

Non perdere altro tempo, prima che le unità disponibili finiscano. Vai ora su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech K400 Plus a soli 23,59 euro, invece che 45,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.