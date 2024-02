Logitech K400 Plus: tastiera e mouse 2in 1 (-13%)

Se stai cercando un modo semplice e conveniente per controllare il tuo intrattenimento multimediale dal comfort del tuo divano, la tastiera Logitech K400 Plus potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Con l’offerta speciale del 13% su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarla al prezzo speciale di soli 29,90 euro, anziché 34,19 euro.

Logitech K400 Plus: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa tastiera è il suo facile controllo multimediale. Dotata di un touchpad integrato, ti consente di navigare sul tuo PC o TV senza dover gestire tastiere e mouse separati. È perfetta per lo streaming di film, la navigazione su Internet o la gestione dei tuoi file multimediali, il tutto con una sola mano.

Ma non è solo comoda, è anche semplice da usare. Basta collegare il ricevitore Unifying a una porta USB e la tastiera è pronta per l’uso, senza necessità di installare driver o software aggiuntivi. E se desideri personalizzare le impostazioni, puoi farlo facilmente con il software Logitech Options, per adattarla alle tue preferenze.

Inoltre, la Logitech K400 Plus è progettata per durare. Con una batteria che dura fino a 18 mesi, puoi dire addio alla costante sostituzione delle batterie. E se vuoi prolungare ulteriormente la durata della batteria, basta utilizzare il pulsante on/off per spegnere la tastiera quando non la stai utilizzando.

La libertà senza fili è un’altra caratteristica che rende questa tastiera così eccezionale. Con un raggio d’azione fino a 10 metri, puoi controllare il tuo PC o TV comodamente dal divano o da qualsiasi altra parte della stanza.

Inoltre, la Logitech K400 Plus è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC Windows, dispositivi Android e Chrome OS. Quindi, non importa quale sia il tuo setup multimediale, questa tastiera sarà in grado di adattarsi perfettamente.

Infine, la sua resistenza e affidabilità la rendono una compagna di scrivania ideale. Con un design resistente agli schizzi e tasti di lunga durata, puoi essere sicuro che questa tastiera sarà al tuo fianco per molto tempo a venire.

In conclusione, se stai cercando una tastiera multimediale wireless che sia facile da usare, affidabile e conveniente, non cercare oltre. Approfitta dell’offerta speciale del 13% su Amazon e acquistla la Logitech K400 Plus al prezzo ridicolo vantaggioso di soli 29,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.