Sei in cerca di una tastiera wireless? Logitech K400 Plus è molto di più ed è in offerta su Amazon a soli 22,99€. Il ribasso del 50%, infatti, produce uno sconto di 23,00€ che rende l’acquisto obbligatorio. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech K400 Plus: cosa c’è da sapere al riguardo

La tastiera wireless Logitech K400 Plus si presenta solida e robusta. Realizzata in materiali resistendi, vanta un peso minimo ed è perfetta per essere trasportata in giro senza problemi.

Grazie alle sue dimensioni ridotte è l’acquisto ideale per chi ha necessità di tutto ma non dispone di grandi spazi di lavoro. Inoltre racchiude due prodotti in uno.

Il layout della tastiera è ovviamente QWERTY italiano. I tasti sono ottimizzati e consentono una digitazione veloce e lineare. I profili bassi richiamano le dita in automatico rendendo la scrittura confortevole.

Il grado di rumorosità è da apprezzare in quanto rispetto a molte altri dispositivi non è elevato. Sono presenti tutti i tasti funzione F1-f12, le frecce direzionali e tre comodi pulsanti che permettono di gestire la riproduzione.

Affianco allo spazio dedicato alla scrittura vi è il trackpad. Il prodotti, infatti, unisce due elementi essenziali all’interno di uno. Questo presenta un’ottima superficie di lavoro ed è corredato di due pulsati fisici dedicati alle funzioni solite del click destro e sinistro.

Per quanto riguarda la connessione, la tastiera si collega ai PC, alle TV, Android, laptop e Tablet mediante un piccolo ricevitore USB. La connessione è di tipo Plug&Play.

Le batteria, infine, assicurano un’autonomia di 18 mesi.

Logitech K400 Plus è acquistabile su Amazon a metà prezzò ossia 22,99€. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite se si è idonei e standard.

