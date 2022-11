Logitech K400 Plus, la tastiera con tanto di mouse INTEGRATO (-13%)

Trovare una tastiera perfetta da utilizzare tutti i giorni e senza limitazioni è un attimo, soprattutto se ti affidi al know how di Logitech. Vuoi un esempio? La Logitech K400 Plus è proprio quello che fa al caso tuo. Compatta e completa di tutto, non puoi non amarla.

Conta che ora è in promozione su Amazon con uno sconto del 13% quindi paghi appena 39,80€ se l’acquisti al volo. Non aspettare neanche un secondo in più.

Le spedizioni? Non sono assolutamente un problema con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech K400 Plus, la tastiera tutto in uno su cui fare affidamento

La Logitech K400 Plus è una tastiera che viene fornita con un touchpad integrato e permette di controllare il tuo PC a distanza. Questa tastiera è ideale se devi spesso spostarti dal proprio computer o se, più semplicemente, non vuoi utilizzare il mouse.

La facilità di utilizzo è disarmante, basta collegarla al tuo dispositivo tramite il dongle USB che trovi in confezione, il quale è compatibile con Windows così come con macOS e Chrome OS. O, in alternativa, sfrutta la connessione Bluetooth.

Questa tastiera ha tutte le funzionalità di cui sei in cerca, compresi i pulsanti di scelta rapida che ti consentono di accedere rapidamente alle tue applicazioni preferite. Grazie a tutto questo non dovrai più preoccuparti di dover usare il mouse quando sarai lontano dal tuo computer, poiché potrai controllarlo comodamente dal touchpad integrato.

Se stai cercando un modo per rendere la vita più efficiente, allora questa tastiera fa al caso tuo. Con una delle migliori esperienze disponibili sul mercato, porta a casa la tua Logitech K400 Plus a soli 39,80€ e non ci pensare un secondo in più. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.