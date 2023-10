Logitech K380: la tastiera compatta multidispositivo in SCONTO del 20%

Vuoi una tastiera che puoi collegare praticamente a tutti i dispositivi, anche a più di uno contemporaneamente, che sia piccola e costi poco? Allora non lasciarti sfuggire questa promozione spettacolare. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Logitech K380 a soli 47 euro circa, invece che 58,99 euro.

Per questa tastiera anche uno sconto del 20% è ottimo perché siamo di fronte all’eccellenza. Se l’acquistai noterai subito la differenza e diventerai molto più rapido a digitare. E poi il suo design ultra compatto la rende la perfetta compagna di avventure. Se sei spesso in giro o hai poco spazio sulla scrivania è assolutamente da prendere.

Logitech K380: compatta sì ma possiede tutto e di più

Il fatto che questa tastiera sia compatta non preclude assolutamente la digitazione, anzi, se può la migliora. E proprio perché ha un design piccolo e leggero la puoi infilare in una piccola borsetta e te la porti sempre dietro.

Un’altra funzione interessantissima che la rende un acquisto da fare è la possibilità di collegarla a tutti i dispositivi dotati di Bluetooth. E con i tasti easy switch passi da un dispositivo a un altro, fino a 3. I tasti sono sagomati per una digitazione più confortevole e possiede una batteria in grado di durare per 2 anni.

Non c’è davvero tempo da perdere perché a questa cifra la vorranno tutti ma le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech K380 a soli 47 euro circa, invece che 58,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.