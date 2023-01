Logitech K380: la tastiera Bluetooth super compatta è tua a 29€

Se vuoi una tastiera adatta per qualsiasi dispositivo e che puoi portarti dietro ovunque, allora dai un occhiata a questa offerta che ho scovato su Amazon. Metti subito nel tuo carrello la tastiera Bluetooth Logitech K380 a soli 29,99 euro, anziché 58,99 euro.

Goditi questo sconto eccezionale del 49% e portati a casa una tastiera incredibile. È adatta per qualsiasi sistema operativo, la colleghi in un attimo e puoi switchare da uno all’altro con un semplice tasto. Il suo design compatto e leggero la rende ideale per averla sempre dietro. Ha dei tasti precisi e silenziosi e una batteria infinita.

Logitech K380: connetti 3 dispositivi contemporaneamente

Logitech K380 è dotata di una tecnologia multi-device che gli consente di connettere fino a tre dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro premendo solo uno dei tasti easy-switch. Inoltre evidenzia la sua versatilità essendo compatibile sia con Apple che con Windows, nonché con smartphone, iPad e tablet Android. Insomma con questa tastiera potrai veramente farci di tutto. Poi è compatta e leggera, la infili in un piccolo zaino e te la porti sempre dietro.

È stata studiata per essere anche confortevole e infatti presenta dei tasti tondi e leggermente concavi. Così la digitazione sarà fluida e veloce. La pressione di ogni tasto è seguita da un click appena percettibile, nonostante sia molto sensibile. Gode di una connessione Bluetooth stabile e senza latenza. Infine, parlando di autonomia, ha una batteria che dura fino a due anni, per cui potrai lavorare senza pensieri.

Non c’è dubbio che a un prezzo del genere è assolutamente un affare da prendere al volo. Se non vuoi rischiare di fare tardi vai adesso su Amazon e acquista la tua tastiera Bluetooth Logitech K380 a soli 29,99 euro, anziché 58,99 euro. Se completi l’ordine oggi la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.