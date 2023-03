Logitech K380: la tastiera Bluetooth compatta multidispositivo a soli 33€

Se stai valutando l’acquisto di una tastiera per il tuo PC o laptop che però occupi poco spazio e magari si anche portatile, allora questa è perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech K380 a soli 33,16 euro, invece che 58,99 euro.

Goditi questo ribasso del 41% più un ulteriore piccolo sconto al check-out che ti permetterà di risparmiare quasi 26 euro. Questa tastiera si distingue per la particolarità di poterla collegare a più dispositivi contemporaneamente passando quindi da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto. Inoltre è compatibile con tutti i sistemi operativi.

Logitech K380: leggera, compatta e super versatile

Certamente una delle caratteristiche più interessanti della Logitech K380 e la connettività multi-device. Infatti potrai connetterla fino a tre dispositivi come iPhone, tablet e PC, e switchare da uno all’altro con una semplicità disarmante. Oltre a questo potrai collegarla praticamente a tutto. È compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, iOS e addirittura con AppleTV.

Un’altra cosa degna di nota è la sua praticità nel poterla trasportare. Grazie al suo design compatto e leggero la può infilare in un piccolo zaino e averla sempre con te. E poi ha una digitazione fluida e veloce. Grazie ai tasti leggermente concavi che si adattano al polpastrello non perderai un colpo. Incluse troverai due batterie AAA in grado di durare per due anni prima di scaricarsi. Goditi una tastiera portatile, senza fili e super versatile a un prezzo davvero da non credere.

Fai presto perché la promozione potrebbe sparire da un momento all’altro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Logitech K380 a soli 33,16 euro, invece che 58,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.