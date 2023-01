Logitech K380: la miglior tastiera per Mac a metà prezzo (-49%)

Se state cercando una tastiera Bluetooth per computer Apple, abbiamo la miglior soluzione che possiate trovate su Amazon. Costa poco, è affidabile, non perde mai la connessione, ha i tasti rotondi super ergonomici, ha un bel design ed è disponibile in diverse colorazioni. Non di meno, è realizzata da Logitech, brand che non ha certo bisogno di presentazioni. “Lei” si chiama K380 ed ha tante funzionalità interessanti e delle caratteristiche che ve la faranno amare. Sapete che può connettersi con ben tre dispositivi? Basta switchare attraverso tre comodi pulsanti e potrete usarla con un iPhone, un iPad e un Mac, ad esempio. Volete sapere quanto costa? Solo 29,99€ al posto di 59,99€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo dell’accessorio.

Logitech K380: le caratteristiche complete

In primo luogo, dobbiamo segnalare che è leggerissima; potete anche portarla nel vostro zaino e collegarla al laptop Apple ovunque voi siate. Ha un layout minimal, è Bluetooth ed è compatibile con i gadget della mela. Potete avere sempre con voi la vostra postazione desktop portatile.

Ha dei tasti super comodi che consentono una digitazione fluida e silenziosa. Sono piccoli e si adattano alle dita di tutti. Ci sono tre canali per il collegamento. Con un pulsante dedicato si passa da tablet a smartphone a Mac senza il minimo lag o ritardo.

Non dimenticate che la batteria dura due anni; inserite due pile alcaline AAA (che troverete in confezione) e la tastiera funzionerà per circa due anni. Grazie ad Amazon poi godrete di due anni di garanzia con supporto tecnico dedicato. Per qualsiasi problema ci sono i tecnici esperti del sito pronti ad aiutarvi, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la consegna è celere. In pochissimi giorni la tastiera Logitech K380 sarà a casa vostra. Approfittate del super risparmio per portarvela a casa a metà prezzo: solo 29,99€. Siate veloci e fate in fretta prima che terminino le scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.