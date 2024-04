Logitech K380 è la tastiera PERFETTA per laptop, tablet e smartphone (-25%)

Una tastiera che ti mette a portata di dita tutto ciò di cui hai bisogno e senza limiti. Piccola nelle dimensioni ma enorme nel potenziale. Naturalmente sto parlando della famosissima Logitech K380, uno dei modelli più acquistati al mondo e per noti motivi.

Siccome è andata in sconto su Amazon, ti faccio sapere che con un bel ribasso del 25% il prezzo scende ad appena 44€ per farla diventare tua con un click. La colorazione è quella bianca.

Le spedizioni, invece, sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech K380, la tastiera che sta bene ovunque

Un punto forte della tastiera Logitech K380 non è il suo essere wireless o meglio, è la connessione Bluetooth in sé e per sé. Grazie a questa puoi connetterla a qualsiasi dispositivo senza mai farne a meno quindi non avere limiti ma abbinala anche a tablet e smartphone con un solo tocco. I sistemi operativi supportati, infatti, sono Windows, Chrome OS, macOS, iPad OS, Android e iOS.

Ti dirò, il prodotto è multidispositivo per poterlo connettere a tre devices in contemporanea. Ci sono tre tasti che ti consentono di passare da uno all’altro con un tocco.

Layout QWERTY italiano per una digitazione fluida e naturale. I tasti hanno una forma rotonda ma non sono così assurdi, ci metti un paio di giorni ad abituartici e poi fili liscio come l’olio. Sono presenti i comandi rapidi per la gestione musicale così come i tasti funzione.

Per non fare a meno di niente sappi che hai zero rumore con sistema extra silenzioso e un’autonomia che dura 24 mesi grazie a delle semplici batterie.

Collegati al volo su Amazon per acquistare la Logitech K380 a soli 44,00€ con sconto del 25% ora in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.