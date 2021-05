Logitech K280E è in offerta su Amazon a soli 19,99€. Il ribasso del 23% rende il prezzo di listino più conveniente grazie a uno sconto effettivo di 6,00€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Una tastiera semplice ma completa: Logitech K280E

La tastiera cablata di Logitech K280E ha un design semplice e consente di avere un buon prodotto a prezzo contenuto. In colorazione nera acquista una marcia in più e concede alla postazione un aspetto più professionale.

La digitazione viene resa fluida dal layout QWERTY italiano e dal profilo dei tasti ottimizzato. La tastiera è stata sviluppata per concedere un'ergonomia elevata e offrire un grado di rumorosità non troppo invasivo.

Sono presenti il tastierino numerico così come i tasti funzione F1-F12 che sono abbinati a delle scorciatoie al fine di aver tutto a portata di mano.

Per quanto riguarda la sua inclinazione, al di sotto della struttura sono presenti dei piedini che consentono di rialzare la stessa per rendere la scrittura ulteriormente più vantaggiosa. Altra caratteristica degna di nota è l'installazione: che non richiede alcuna attività se non quella di collegare il dispositivo a una porta USB. Ciò è concesso dalla tecnologia Plug&Play.

Da non dimenticare, infine, il centro di notifica LED che segnala visivamente quando sono attivati, ad esempio, il blocco maiuscole o il blocco numerico.

