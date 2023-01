Logitech G533: cuffie gaming wireless a prezzo BOMBA (-39%)

Se sei un amante dei videogiochi e stai pensando di acquistare delle cuffie gaming wireless allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G533 a soli 94,89 euro, invece che 154,99 euro.

Goditi questo sconto del 39% e risparmia ben 60 euro sul totale. Queste cuffie sono veramente eccezionali. Hanno un design che ti permette di tenerle per tantissimo tempo senza che ti diano fastidio. Sono dotate di un microfono incorporato e possiedono la tecnologia di cancellazione del rumore. Sono completamente compatibili con tutti i dispositivi incluse le console di gioco e hanno una batteria gigantesca.

Logitech G533: massimo comfort e audio pazzesco

Queste cuffie hanno dei comodi padiglioni auricolari che offrono il massimo del comfort, non stringono e non fanno sudare le orecchie. Anche l’archetto ha un imbottitura sulla parte superiore in modo da adagiarsi delicatamente sulla testa. Inoltre lo potrai regolare per avere la vestibilità perfetta. Goditi il suono surround DTS 7.1 con bassi potenti e alti cristallini. Ogni momento dei tuoi giochi ti sembrerà di viverlo in prima persona. Riuscirai a percepire ogni passo, ogni piccolo rumore esattamente come è stato progettato dagli sviluppatori del gioco.

Il microfono integrato ti permette di comunicare con i tuoi alleati e di far udire la tua voce in modo forte è chiaro. Infatti grazie alla cancellazione del rumore viene catturata solo la tua voce e filtrati invece i rumori ambientali. Sono dotate anche di controlli per regolare il volume e per disattivare il tuo microfono. La connettività wireless ti permette di avere una connessione stabile e senza latenza fino a 15 metri di distanza. Infine sono dotate di una batteria che ti garantisce fino a 15 ore di gioco con una sola ricarica.

Approfitta subito di questa offerta speciale prima che si esaurisca. Vai adesso su Amazon e acquista le tue Logitech G533 a soli 94,89 euro, invece che 154,99 euro. Grazie ai servizi Prime le riceverai a casa tua entro domani senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.