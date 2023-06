Logitech G502 X PLUS: il mouse che reinventata il Gaming (-24%)

Se sei un appassionato di gaming, sicuramente conosci il design iconico del mouse da gaming Logitech G502. Ma preparati a rimanere stupito, perché Logitech ha superato se stessa con l’innovativo G502 X PLUS, ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 24%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 135,99 euro.

Logitech G502 X PLUS: difficile trovare di meglio a questo prezzo

L’aspetto esterno di questo mouse è stato ripensato e riprogettato, mantenendo la popolarità del suo predecessore ma con un tocco di modernità. Il Logitech G502 X PLUS è disponibile sia in bianco che in nero, per adattarsi perfettamente al tuo setup da gaming.

Ma il vero punto di forza di questo mouse è la sua tecnologia avanzata. Dotato degli switch LIGHTFORCE, una tecnologia ibrida ottico-meccanica, il Logitech G502 X PLUS offre una velocità e un’affidabilità eccezionali. La sua azione precisa e la risposta nitida ti permetteranno di ottenere il massimo dal tuo gameplay. Inoltre, questo mouse da gaming è dotato di LIGHTSYNC RGB, un sistema di illuminazione a 8 LED personalizzabile che si adatta al gioco in corso. Potrai creare effetti di avvio/spegnimento mozzafiato e ottimizzare la durata della batteria grazie al rilevamento automatico del gioco attivo.

Se preferisci un’esperienza senza fili, il Logitech G502 X PLUS offre anche la connettività LIGHTSPEED wireless, che garantisce una risposta più veloce del 68% rispetto alla generazione precedente, oltre a una maggiore affidabilità. Il sensore per Gaming HERO 25K di questo mouse è estremamente preciso, offrendo un livello di precisione fino al sub-micron, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Potrai ottenere prestazioni eccezionali sul tuo computer grazie a questa tecnologia all’avanguardia.

Logitech ha anche riprogettato il tasto DPI Shift del G502 X PLUS, rendendolo reversibile e rimovibile per una personalizzazione ottimale in base alla tua presa e alle tue preferenze.

In conclusione, se sei alla ricerca di un mouse da gaming all’avanguardia, il Logitech G502 X PLUS è la scelta ideale. Con il suo design reinventato, la tecnologia avanzata e la compatibilità con POWERPLAY, questo mouse offre prestazioni eccezionali e ti permetterà di raggiungere nuovi livelli di successo nel tuo gameplay. Approfitta immediatamente dell’offerta del 24% di sconto su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 135,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

